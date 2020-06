Emoção e convicção marcam celebrações de Corpus Christi em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Paróquias promoveram missas online e procissões motorizadas solidárias, que abençoaram casas e famílias e arrecadaram alimentos

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Ascom Paróquia do Mártir

Varginhenses demonstraram fé e amor ao Santíssimo Sacramento durante a festa de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11). As nove paróquias da cidade promoveram missas online e procissões motorizadas solidárias, que arrecadaram alimentos para famílias carentes das comunidades.

Celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, a Festa de Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nessa festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda vida cristã. Nela, está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo.

Por conta da pandemia do Coronavírus, este ano foi suspensa a confecção de tapetes, tradicional homenagem dos fiéis ao Santíssimo Sacramento nesta data. Os varginhenses foram convidados a enfeitar as casas para receber a benção durante a procissão, que aconteceu de forma motorizada, com somente cinco carros.

Paróquia Matriz Divino Espírito Santo

Logo no início da manhã, a Paróquia do Divino celebrou a missa às 7h, somente com a presença dos padres e concelebrantes, representantes das comunidades da paróquia e autoridades.

CSul esteve presente e registrou momentos emocionantes da celebração, que seguiu todas os protocolos de segurança contra a Covid-19, de acordo com decreto baixado pela Prefeitura Municipal, que autoriza celebrações com máximo de 30% da capacidade da Igreja. Além disso, os fiéis que estavam presentes usavam máscaras e mantinham o distanciamento social.































As outras paróquias também celebraram as missas durante o dia e promovem a procissão solidária motorizada pelas ruas da cidade. Confira fotos abaixo das celebrações em Varginha

Paróquia Mártir São Sebastião (missa às 9h)















Paróquia Nossa Senhora de Fátima (missa às 9h)























































Paróquia São José (missa às 9h)

























































Paróquia Frei Galvão (missa às 15h)

“Cheios de alegria e do Amor de Deus em ações práticas de amor ao próximo, os cristãos leigos (as) devem manter viva a chama da fé e da missão por uma Igreja em saída, no seguimento a Jesus Cristo, sendo” “Sal da terra e luz do mundo”.Senhor agradecemos por mais este gesto de comunhão fraterna em nossa comunidade. Senhor, por cada irmão(a). A recompensa maior são as bênçãos de Deus que pedimos sobre a vida de todos os que se dedicaram e sobre suas famílias. A alegria maior foi ver a alegria de todos em ver o Senhor passar, a entrega, a doação, partilha, a compreensão, o esforço e a convivência fraterna. Assim como diz a Palavra, o Senhor nos diz: “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. (Jo 15, 15-17). Obrigado, paroquianos, por todo amor e dedicação. Deus os abençoe hoje e sempre!Gratidão e o sentimento profundo que brota do nosso coração”, postou o pároco da comunidade, Elias Tadeu de Souza, nas redes sociais.



















Paróquia Imaculada Conceição (missa às 9h)



































































Paróquia Sant’Ana (missa às 9h)













Paróquia Nossa Senhora do Rosário (missa às 7h)

CSul entrou em contato com a paróquia solicitando fotos, mas não obteve retorno e não foi atendido. Assim que recebermos, postaremos aqui.

Paróquia Cristo Luz dos Povos (missa às 8h)