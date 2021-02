Emendas Impositivas será tema de capacitação de servidores da Prefeitura de Varginha

No treinamento será apresentada a Instrução Normativa no 01/2021/SECON.

Emendas Impositivas será o tema da quarta capacitação interna de 2021 realizada pela Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, que acontecerá junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLA e ao Departamento de Suprimentos, nesta quinta-feira (4), às 8h, no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV.

No treinamento será apresentada a Instrução Normativa n o 01/2021/SECON – que dispõe sobre a padronização da tramitação dos processos de emenda impositiva – aos servidores públicos municipais que hoje gerenciam e acompanham esse instrumento legal.

Os presentes poderão esclarecer as dúvidas relativas às emendas destinadas as suas respectivas secretarias e ainda receberão uma sugestão de cronograma de ações que norteará cada setor envolvido no trâmite.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação