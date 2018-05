Em Varginha, vans apoiam a greve, supermercados limitam compras, hortifrúti em falta e coleta de lixo reduzida; Confira tudo sobre a greve

Pelo 5º dia consecutivo acontece a greve dos caminhoneiros, que já atinge 25 estados e o Distrito Federal. Os atos desta sexta-feira (25) dão continuidade à mobilização contra a disparada do preço do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras em vigor desde julho de 2017.

Na noite de quinta-feira (24), o governo federal e representantes de caminhoneiros anunciaram proposta para suspender a greve por 15 dias. Varginha Em Varginha, a greve gerou enormes problemas na cidade. Faculdades e escolas municipais e estaduais cancelaram suas aulas para esta sexta-feira (25), vários eventos foram adiados, o transporte público foi reduzido e tem horários especiais. Outros locais da cidade também sentem os efeitos da greve, como o Terminal Rodoviário. Nos supermercados já é possível detectar a falta de alguns produtos, principalmente Gás e Hortifrúti. Na manhã desta sexta-feira (25), aconteceu um protesto entre motoristas de Vans da cidade. Eles se reuniram na Cemig, no Alto da Vila Paiva e seguiram até a Walita, onde acontece a paralisação. O Via Café Garden Shopping funcionará normalmente no fim de semana., segundo informações da assessoria do Shopping. Supermercados O Supermercado Alvorada emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira (24) pedindo compreensão dos consumidores pela possível falta de produtos. “Informamos que, infelizmente, por conta da greve dos caminhoneiros em diversos estados do Brasil, pode ocorrer a falta de alguns produtos em nossas lojas. Pedimos aos nossos clientes desculpas pelo ocorrido mas, como os protestos fogem de nosso controle, não temos como reduzir este impacto que está sendo causado. Agradecemos a compreensão. Equipe Alvorada”.

A Rede Unissul emitiu um comunicado informando que devido a greve, limita a venda de alguns produtos por pessoa até que o abastecimento seja normalizado nos estoques. Óleo de soja – 5 unidades, Açúcar 5 Kg – 5 unidades, Arroz 5 kg – 6 unidades, Carnes – 5 kg, Leite – 10 unidades, Feijão – 5 kg.

Copasa

Está circulando nas redes sociais, um comunicado falso sobre o abastecimento de água em Varginha. A suposta nota afirma que “devido à greve de caminhoneiros, a Copasa informa que os estoques de produtos químicos estão baixos. Pedimos a população que economize água até que seja normalizado a entrega de produtos químicos, evitando assim a interrupção do fornecimento de água”.

No Facebook oficial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, foi divulgada a nota verdadeira: “A Copasa informa que, no momento, o abastecimento de água está sendo realizado, com as estações de tratamento de água funcionando normalmente nas cidades onde a empresa atua. Entretanto, a situação é de alerta. Caso a paralisação do transporte se prolongue por mais dias o abastecimento poderá ficar prejudicado”. Hortifrúti Uma das áreas alimentícias mais prejudicadas é a Hortifrúti. O CSul esteve no Sacolão Center, na Francisco Navarra, e registrou a falta, em todo estabelecimento, de frutas, legumes e verduras. Coleta de Lixo A partir de segunda-feira (28), por uma decisão do Prefeito Antônio Silva, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Coleta de Lixo e a Coleta Seletiva passarão pelos bairros apenas duas vezes por semana. Nos locais onde as coletas ocorriam as segundas, quartas e sextas-feiras, elas passarão a ocorrer somente às segundas e sextas-feiras, no mesmo horário. Nos bairros onde as coletas passavam às terças, quintas e sábados, as coletas passarão às terças e sábado. Na área central onde a coleta ocorre todos os dias, ela passará a ocorrer às segundas, terças, sextas e sábados. Aos domingos os caminhões passarão pelo centro das 6h às 12h. Portanto, não haverá coleta de lixo na área central às quartas e quintas-feiras. Pedimos aos comerciantes que não depositem o lixo nas calçadas nestes dias. Na Zona rural, a partir de segunda-feira, 28, a coleta, que era realizada duas vezes por semana, passará a ser uma vez por semana. Na Indústria não haverá Coleta aos domingos, somente às segundas, terças e sábados. Eventos cancelados A Fundação Cultural do Município de Varginha informa que devido à falta de combustível, os eventos programados para o Theatro Capitólio, da noite dessa quinta-feira (24), Afonso Padilha e de sábado (26), Encontro de Danças Orientais foram adiados, respectivamente para 14 de junho e 7 de junho. Colégio Batista Em comunicado oficial, o Colégio Batista informou o cancelamento de provas e trabalhos que seriam aplicados nesta sexta, mas informou que as aulas serão mantidas normalmente. Segundo o colégio não haverá prejuízo de notas e de conteúdos novos para os alunos. Escolas Municipais, Estaduais e Cemeis A Prefeitura de Varginha, por meio da secretaria Municipal de Educação, comunica que nesta sexta-feira (25), não haverá aula nas Escolas Municipais e nem nos Cemeis (Creches), devido ao fato de ser dia pedagógico, com atividades voltadas as equipes gestoras. Nas Escolas Estaduais as aulas também foram suspensas. Faculdades As aulas foram suspensas no Centro Universitário do Sul de Minas – Unis, Faculdade de Direito de Varginha – Fadiva e Faculdade Cenecista de Varginha – Faceca, devido a dificuldade em locomoção e acesso às aulas, dos alunos. Caminhada A Caminhada da Venda do Carlinho foi cancelada. O aviso é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL diante da greve dos caminhoneiros e a falta de combustível que afeta diretamente apoiadores como a Autotrans. Porém, a SEMEL vai realizar uma atividade especial, nesse sábado, dia 26, às 7h da manhã, na Academia da Vila Paiva. Será uma caminhada menor rumo à região das Três Torres, porém sem apoio de ônibus e também sem o fornecimento de água e de frutas. O professor da SEMEL, Flávio Henrique Pontes, convida para essa caminhada e avisa que é para todos levarem a garrafinha de água e uma fruta. “Será uma atividade com muita alegria, suor e disposição”, prevê, Flávio. Autotrans

O quadro de horários dos ônibus do transporte público de Varginha sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (25). De acordo com a Autotrans, o horário será normal entre 05h30 e 8h e das 16h30 às 18h30. Nos demais horários, será adotado o quadro de horário dos sábados. Táxis e Uber

Com a falta de combustível e os postos fechados, taxistas de Varginha tiveram que recorrer ao álcool etílico para abastecer e continuar trabalhando. “A gente estava conversando aqui e aí eles falaram da porcentagem do álcool. Aí deu a ideia, lembramos que tinha um lugar que vendia o álcool e cada um comprou uma caixa”, contou o taxista Claudomiro Moraes à reportagem da EPTV. Os doze litros de álcool garantiram a corrida, mas a preocupação com a falta de combustível continua. “Encosta o carro aqui no ponto e fica aguardando uma solução”, diz Moraes à reportagem. Aeroporto

O CSul entrou em contato com o Aeroporto de Varginha, Major Brigadeiro Trompowsky, e com a Azul (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A), companhia aérea responsável pelo serviço na cidade e foi informado que, até o momento, os voos previstos na cidade estão confirmados.

Apoio das Vans

Na manhã desta sexta-feira (25), aconteceu um protesto entre motoristas de Vans da cidade. Eles se reuniram na Cemig, no Alto da Vila Paiva e seguiram até a Walita, onde acontece a paralisação, para apoiar os caminhoneiros.

De acordo com informações, 50 vans participaram do ato e foram com escolta da Polícia Militar até a entrada da cidade no trevo próximo a Walita onde estão as carretas e caminhões protestando.

“Fomos levar alimentos e apoio para os motoristas conversarmos com alguns e segundo eles, vão continuar com os protestos e não reconhecem o acordo que o governo apresentou ontem e vão continuar até ser atendida todas as suas reivindicações”, disse Gilson Flávio, motorista particular de transporte escolar, ao Correio do Sul.

http://correiodosul.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Video-2018-05-25-at-11.17.01.mp4 Prova da OAB Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu a segunda fase do XXV Exame de Ordem, que aconteceria em todo o país neste domingo (27). O órgão atribui a decisão aos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, não há condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional. O novo cronograma ainda não foi divulgado.

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (23), em votação simbólica, o projeto que elimina a cobrança de PIS-Cofins sobre o diesel até o fim de 2018. Todos os destaques (propostas de alteração do texto) foram rejeitados. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado, antes de seguir para a sanção presidencial. Incluída no projeto que reopera a folha de pagamento das empresas de 28 setores da economia, a medida foi aprovada para tentar conter a paralisação de caminhoneiros após várias reuniões de representantes do governo com a categoria.

Michel Temer

O presidente Michel Temer cantou vitória na noite desta quinta-feira (24), em voo de Belo Horizonte a Brasília, após o anúncio de que o governo iria estender o prazo da redução do preço do diesel de 15 para 30 dias, e reduzir a zero a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), em 2018. Temer, rodeado por aliados alienados à situação crítica do país em função da greve dos caminhoneiros, exaltou a decisão do seu governo. Avaliou que “resolveu o problema”. A ideia de esticar o prazo de congelamento do preço surgiu na manhã de quinta (24). Temer cogitou aumentar para 60 dias. E, logo pela manhã, criticou a conselheiros a (não) atuação do Congresso diante da crise. Reclamou que os parlamentares queriam “protagonismo”, ao invés de trabalharem junto ao governo. Temer também já discutia o discurso que faria na reunião desta sexta-feira (25) com integrantes do Confaz: argumentava que faria um apelo para que colaborassem com a questão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), pesada em cima do diesel, segundo avaliação do presidente aos aliados. Em meio ao impasse sobre o fim da paralisação dos caminhoneiros, aliados do presidente Michel Temer têm poucos motivos para comemorar. Um deles é o erro de cálculo cometido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o impacto nas contas públicas da possível eliminação do PIS-Cofins sobre o diesel. Assessores de Temer dizem que Maia foi apressado e de certa forma irresponsável com um tema tão importante.

