Varginha registra 229 casos positivos; número de recuperados aumenta

Cidade teve aumento de dois casos em relação ao boletim de terça-feira; Centro, Damasco e Sion concentram maiores números de casos.

Redação CSul/Foto: Reuters

O boletim epidemiológico diário de registros da Covid-19 em Varginha, será divulgado todos os dias em horário diferente. Até essa terça-feira (14), o balanço era publicado às 16h pela Prefeitura Municipal, já a partir de hoje (15), o boletim passou a ser divulgado às 13h.

Ainda conforme o balanço dessa quarta-feira, Varginha teve um aumento de dois casos em relação ao último emitido pela administração municipal. Com isso, a cidade atingiu o número de 229 contaminados, destes, 181 já estão curados da doença.

Nove pacientes estão internados, sendo cinco na enfermaria, com dois casos confirmados, e quatro no CTI, com outros dois pacientes contaminados.

Varginha soma ainda sete mortes em virtude do novo coronavírus.

Confira levantamento completo nos boletins abaixo: