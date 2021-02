Em Varginha: evento não autorizado é interditado pela prefeitura, bares são multados e imóvel é fechado por descumprimento de normas de prevenção ao novo coronavírus

De acordo com a prefeitura, os principais descumprimentos foram aglomeração, não respeitar distanciamento de mesas e a não utilização de máscaras; fiscalização segue na cidade.

A Prefeitura de Varginha, através da força-tarefa montada pela própria administração municipal e composta por agentes de Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Posturas, aplicou sanções em estabelecimentos e eventos que não cumpriram com normas e medidas em virtude à covid-19.

A ação, que continua ocorrendo, foi registrada nos dias 12, 13 e 14. Na sexta-feira (12), um retiro espiritual, que ocorria na zona rural foi interditado. Ainda na sexta, um bar foi interditado e outro multado por descumprir medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia. Uma pessoa foi multada por se recusar a usar máscara de proteção.

No sábado (13), um imóvel que estava sendo usado como salão de festas também foi interditado. Segundo a prefeitura, a ação aconteceu após denúncia de realização de festa no local, recebida através do Disk Denúncia da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda conforme a administração municipal, o local não tinha alvará “Habite-Se” para funcionamento.

Ainda no sábado, dois bares foram interditados. Outro bar e uma conveniência foram multados por venda de bebida alcoólica fora do horário estipulado em decreto. Um homem precisou ser encaminhado à delegacia e três pessoas foram autuadas pela não utilização de máscara.

Cerca de 21 estabelecimentos foram fiscalizados pela equipe de força-tarefa neste final de semana.

