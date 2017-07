Um carro pegou fogo na noite desta terça-feira (11) na região Rua Rio de Janeiro próximo ao Bairro Santa Maria. De acordo com informações, o veículo subia a Rua Ana Augusta Braga quando começou o fogo.

O carro desceu a rua e bateu em um imóvel que fica na esquina com a Rua Rio de Janeiro e foi consumido pelas chamas. Não houve vítimas. Os bombeiros estiveram no local. As causas para o incêndio vão ser apuradas.

Fonte: Varginha online