Em parceria com a Unifenas, Secretaria Municipal de Educação de Varginha oferece encontros sobre saúde mental aos gestores

Encontro é ofertado aos gestores da escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Varginha.

Com objetivo de promover um espaço de escuta, acolhimento e promoção do auto cuidado, a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC – em parceria com o Curso de Psicologia da Unifenas (Universidade José do Rosário Vellano) – Campus Varginha, deu início na última sexta-feira (12), aos encontros do Programa de Saúde Mental do Trabalhador que está sendo ofertado aos gestores das escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Varginha.

A OMS define saúde mental como “um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para sua comunidade”

Os encontros acontecerão semanalmente e serão conduzidos pela professora Christiane Pimenta, Coordenadora do Curso de Psicologia da Unifenas – Campus Varginha. Participarão os diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, supervisores pedagógicos e coordenadoras da SEDUC.

No primeiro encontro, a professora Christiane ressaltou que a “a saúde mental não pode ser um estigma, precisamos falar dela!” Foram abordados aspectos da importância de se reconhecer e trabalhar as emoções, tendo em vista que, estas afetam diretamente o nosso comportamento.

Os profissionais manifestaram-se muito satisfeitos e motivados a participarem deste programa.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha