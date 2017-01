Em 20 dias, preços do materiais escolares apresentam reajustes

Com a chegada de janeiro, volta também a corrida pelo melhor preço em materiais escolares. Neste ano, porém, pais e alunos vão encontrar nas papelarias, produtos que encareceram até seis vezes mais.

De acordo com pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, entre os dias 2 e 7 de janeiro, um caderno com espiral e capa flexível (96 folhas) está custando, em média, R$ 5,81. No mesmo período do ano passado, o preço era R$ 4,27 – uma alta de 36,07%, frente à previsão de 6,3% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2016.

Varginha

Uniforme, cadernos, apontador, bor­racha, cola bastão, lancheira, te­soura sem ponta, régua em acríli­co, lápis, canetas, folhas, livros… são itens que não acabam mais na lista de material escolar. São no mínimo 40 produtos a se­rem comprados.

O PROCON de Varginha realizou no dia 27 de dezembro, pesquisa de preços para ajudar o consumidor na hora das compras. O resultado foi uma variação de até 100%. Na última sexta-feira (06), outra pesquisa foi realizada, e o resultado foi diferente; em algumas papelarias os produtos apresentaram queda nos preços, já em outras, houve aumento de mais de 20%. Um dos principais itens na primeira lista, o caderno, os preços variavam de R$1,00 à R$39,90 dependendo do modelo, já na última pesquisa, o preço mínimo teve aumento de 20%.

Para os pais que ainda não fizeram as compras, é bom ficar atento, pois segundo o PROCON, os reajustes podem ser maior daqui para a frente. “Os valores po­dem subir até 20% se for preciso reforçar o estoque”.