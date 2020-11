Eleitos, Vérdi Melo e Leonardo Ciacci agradecem confiança e destacam projetos futuros para Varginha

Em conversa ao CSul, prefeito e vice, frisaram projetos presentes e futuros ao município; horário estendido para o comércio no final de ano; investimentos na cidade e mudanças de estruturas públicas.

O atual e mais novo prefeito eleito em Varginha, Vérdi Lúcio Melo (AVANTE) esteve, em companhia de seu vice, Leonardo Ciacci (Progressistas) na manhã desta terça-feira (17), no Diário Correio do Sul.

Em suas primeiras palavras, Vérdi e Leonardo agradeceram a confiança depositada pela população em sua candidatura. O chefe do Executivo varginhense, recebeu 36.218 votos o equivalente a 55,87%. Melo fez ainda, questão de frisar prefeitos anteriores, nos quais, já administraram o município. “Alguns nomes (ex-prefeitos) ajudaram construir a cidade […], me sinto honrando em receber apoio destas pessoas, e posso até ouvi-lós em assuntos futuros; não vejo problema nisso”.

Projetos em andamentos e planos futuros

Projetos em andamentos e planos futuros

Apesar do novo mandato de Vérdi Melo se iniciar apenas em 1º de janeiro de 2021, o prefeito eleito enfatizou projetos que já estão em andamento e alguns que terão início próximo; “Já assinei o contrato, na semana passada, de R$ 4.2 milhões onde iremos investir no Ribeirão Novo Horizonte. O pessoal tem 30 dias para começar; esperamos colocar lâmpadas de led e fazer um ‘point’ legal para a população caminhar.” – disse Vérdi.

“Colocamos dois semáforos na Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, o trânsito é muito intenso naquela região e precisamos dar uma amortecida. Então, iremos fazer, a obra do shopping, o recapeamento pela cidade – que já ocorre -, além do Hospital da Criança“, este, já com obras iniciadas, segundo Vérdi; “já começamos a limpeza no local, queremos otimizar e aproveitar ao máximo. Neste hospital, teremos UTI Infantil. Eles (empreiteira) têm 18 meses para nos entregar a obra”. – finalizou o prefeito.

Outro ponto destacado por Vérdi é a finalização da rotatória no bairro Santa Maria; “até março, se Deus quiser, terminaremos a obra da rotatória.”

Sobre as reformas no Centro Comercial, Ciacci destacou que as obras irão parar – em um primeiro momento. De acordo com ele, a própria responsável pela reforma tomou a iniciativa devido à proximidade do final de ano e chuvas de janeiro. Vérdi complementou dizendo que, acredita em um retorno no início de fevereiro.

Leonardo e Vérdi relataram, também, o empenho para aliviar o trânsito varginhense com saídas alternativas. Os chefes do Executivo frisaram ainda, o acompanhamento nas obras envolvendo as rodovias MG-167 e MGC 491.

Horário estendido para o comércio no final de ano

É, tradição que, em meados de dezembro populares vão às compras para presentear amigos, parentes e pessoas próximas em virtude de Natal e festas de final de ano, também, é de costume, o horário comercial se estender durante esse período. Em Varginha, não é diferente. Questionado sobre essa possibilidade, o prefeito eleito foi enfático “eu autorizava!”. – afirmou o chefe do Executivo.

Horário estendido para o comércio no final de ano

Foto: Franciele Brígida

Porém, antes de tomar qualquer iniciativa, Vérdi Lúcio destacou que essa atitude passará pelo conselho empresarial e de saúde, onde são reunidos empresários, profissionais de saúde e administração pública. “Eu gosto muito de reunir com o conselho que nós criamos. Eles nos ajudam no combate a pandemia, alinham pontos comerciais […] por mim não vejo problema nenhum em estender o horário, para mim, quanto mais tempo comercial, menos tumulto. Então, eu pretendo fazer uma reunião pra gente se acertar.”

Investimento em Varginha

Outro ponto abordado na conversa com jornalistas e diretores do CSul, foi o investimento para a cidade nos próximos anos. De acordo com Vérdi, duas empresas, uma de colchões e uma voltada ao ramo de fumo estão com conversas adiantadas para se fixarem no município.

Mudanças de estruturas púbicas

Varginha poderá passar por mudanças de locais em algumas de suas esferas públicas, isso porquê, segundo Ciacci, com a mudança do Fórum para um novo prédio – no qual ocorrerá em breve -, o espaço ficará vago e possivelmente será usado pela Superintendência de Ensino.

Outra mudança poderá ocorrer entre DER e Polícia Civil, ainda conforme Vérdi, a troca de locais está bem encaminhada; “Está tudo engrenado para essa mudança.” – finalizou Vérdi.