Eleitos à Prefeitura e Câmara Municipal são diplomados em Varginha

Cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (17).

Redação CSul/Foto: Arquivo/Câmara Municipal de Varginha

Eleitos à Prefeitura de Varginha, Vérdi Melo e Leonardo Ciacci foram diplomados na noite desta quinta-feira (17), na Câmara Municipal da cidade. Os 15 vereadores eleitos também foram diplomados na cerimônia.

A celebração aconteceu de forma remota, seguindo os protocolos de prevenção à covid-19. Juíza da comarca de Varginha, Doutora Maraísa Francisca Escolástica Maciel Costa foi quem conduziu a cerimônia.

Falando em nome dos diplomados, o prefeito Vérdi Melo cumprimentou as autoridades, os colegas diplomados e, em seu nome e do vice-prefeito eleito, Leonardo Ciacci agradeceu a população de Varginha por ter confiando seus votos. Vérdi fez um agradecimento especial a Juíza Doutora Maraísa e ao Promotor de Justiça Eleitoral Doutor Mário Antônio Conceição, pela maneira como conduziram o pleito eleitoral que se finda com a diplomação. “Um pleito com muito com zelo da justiça proporcionando a todos os candidatos a tão sonhada segurança jurídica”.

Prefeitos e vereadores eleitos na cidades de Carmo da Cachoeira e Elói Mendes também foram diplomados na cerimônia. Vale ressaltar que, as duas cidades fazem parte da comarca de Varginha.

A diplomação encerra o processo eleitoral e habilita o eleito a tomar posse no cargo. Todos os candidatos vitoriosos e suplentes, até a terceira colocação, podem emitir o diploma de forma online diretamente no site do TRE de cada estado. Na impossibilidade técnica, ele pode ser retirado no cartório eleitoral da zona do candidato. Nesse caso, o TSE recomenda que o atendimento seja agendado.

A expedição dos diplomas ocorre nas 48 horas após o julgamento das contas do candidato eleito. Segundo o TSE, não é diplomado o eleito do sexo masculino que não provar quitação com o serviço militar obrigatório, nem o candidato vitorioso cujo registro de candidatura tenha sido indeferido, mesmo que ainda esteja sob apreciação judicial.