Eleita nova diretoria do CODEMA de Varginha para o biênio 2021-2022

Foi realizada no último dia (15), na sede do INPREV, na Vila Paiva, a reunião que definiu a nova diretoria do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA de Varginha para o biênio 2021-2022.

Inicialmente foram nomeados os novos integrantes do Conselho. Logo após, houve a fase de transição conduzida pelo engenheiro Alencar de Souza Filgueiras (Agenda 21) que convidou as instituições representadas para compor a nova diretoria e fez a indicação para que o atual presidente, engenheiro Acácio Ponciano Rodrigues (Agenda 21) continuasse na presidência o que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, após convite, Juliana Ferreira da Silva (Oficina do Ser) assumiu a vice-presidência, Cibele Aparecida Martins Clara (Secretaria de Administração) atendeu convite para ser a 1ª secretária e Diogenes Caxin de Deus (Sindicatos dos Produtotes Rurais) é o 2º secretário.

O presidente Acácio Ponciano Rodrigues desejou boas vindas aos novos integrantes e ressaltou a importância do CODEMA em ações das políticas de meio ambiente dentro do município de Varginha. “Este Conselho trabalha dentro das politicas de meio ambiente, visando a prevenção, precaução e conservação do meio ambiente”, destacou Acácio.

O Conselho é formado por paridade, ou seja, tem representantes da sociedade civil e governamental para que haja lisura nas decisões que impactam diretamente a população. A nova gestão ficou composta pelos seguintes representantes das organizações da sociedade civil e governamental.

ENTIDADE REPRESENTANTE Fórum Agenda 21 Alencar de Souza Filgueiras Acácio Ponciano Rodrigues Stella Maria Sulz B. Borges Associação Oficina do Ser Juliana Ferreira da Silva Elisane Maria da Fonseca Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos – AVEA Adimar Rezende Lages Rodrigo Garcia Rez. de Souza Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA Jaci Gonçalves Thayse Pereira Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais – CBMMG Edson Pereira de Castro Douglas Loures R. da Silva Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER Luiz Geraldo Marciano R. Reis Adalise Dayane Vieira da Silveira Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS Reinaldo Sarto Rafael Luiz de Paula Venâncio Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV Carlos Roberto Bernardes Ronan da Silva Sanches Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Lucas Andrade Sousa Bonifácio Luciano Ribeiro Rodrigues Valentim Calezani Secretaria Municipal de Administração – SEMAD Cibele Ap. Moraes Martins Clara Gilcinéia Maria Tana Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEAGRI Joana Bertoli Ribeiro Jane Lincoln Maximiano Secretaria Municipal de Governo – SEGOV Seila Mara S. de A. Guimarães Camila Curi Silveira Santos Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMEA Roberta Cristina Ferreira Fernando César Costa Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLA Ronaldo Gomes de Lima Junior Luciana Santos de Oliveira Luiz Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha – SPRV Elenir Alvarenga Garcia Diogenes Caxin de Deus Sindicato Intermunicipal das Indústrias e Construção Civil da Região dos lagos – SINDUSCON Joelder Sales Cornélio Sebastião Rogério Teixeira

A cerimônia de nomeação dos novos conselheiros contou com as presenças dos representantes das instituições aprovadas, além das presenças de três secretarios municipais, de Meio Ambiente Joadylson Barra Ferreira, de Administração Marcos Batista e de Planejamento Ronaldo Gomes Lima Júnior.

O prefeito Vérdi Melo vai empossar a nova diretora do CODEMA para o biênio 2021-2022 no próximo dia 26, terça-feira, às 14h, no Inprev.

