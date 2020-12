Eleição do Conselho Tutelar de Varginha será no próximo domingo

Local de votação será na Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende.

Redação CSul/Foto: Divulgação Conselho Tutelar de Varginha

Acontece no próximo domingo (6), a eleição para o Conselho Tutelar de Varginha. De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (COMDEDICA), a votação será na Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, localizada na Rua Professora Helene Reis, 152, no Centro. O horário será das 8h às 17h

Poderão votar eleitores acima de 16 anos desde que estejam em dia com a justiça eleitoral e que apresentem o documento com foto e o título de eleitor.

Candidatos:

Candidato Nome e Número Escolhido pelo Candidato para Constar na Cédula de Votação Barbara Christine Silva 01 -Barbara Silva Bruna Claudino Silva 02 – Bruna Claudino Camila de Cássia Fonseca Costa 03 – Camila Fonseca Daniela Carla Monteiro 04 – Daniela Monteiro Elena Costa Vicente 05 – Elena Costa Giovanna Maria Alves Mendonça Brasil 06 – Giovanna Brasil Jéssica Turola Silva Aguiar 07 – Jéssica Turola Juliana Maria de Jesus Roberto Pescuma 08 – Juliana Pescuma Kênia Priscila Medeiros 09 – Kênia Medeiros

Segundo a Prefeitura de Varginha, medidas de prevenção à covid-19, tais como, uso de máscaras e caneta de uso próprio são fundamentais.