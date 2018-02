Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo em Varginha

As constantes mudanças no mercado de trabalho exigem do profissional um olhar que vislumbre oportunidades, seja em uma empresa ou no trabalho autônomo. Para atender às necessidades, o ponto de partida é uma capacitação como uma graduação ou pós-graduação. No entanto, o custo do curso superior escolhido pode deixar o planejamento inviável.

Por isso, bolsas de estudo para o ensino superior são ofertadas por programas de inclusão educacional e vêm sendo a solução para obter essa formação, como o Educa Mais Brasil, que disponibiliza mais de 500 mil oportunidades com até 70% de desconto em 2018.1. O auxílio é concedido a quem não tem condições de investir na mensalidade integral de um curso, principalmente àqueles que procuram por alternativas diferentes das oferecidas pelo governo.

“A educação superior impulsiona para um futuro promissor. Esse benefício é concedido com a finalidade de aumentar as oportunidades para estudantes de todo o Brasil”, explica a diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres.

Em todo o estado de Minas Gerais estão disponíveis mais de 49.430 mil bolsas de estudo. Em Varginha há oportunidades para cursos como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Segurança Pública, Pedagogia, entre outros.

As inscrições estão abertas e o candidato deve se inscrever gratuitamente por meio do site www.educamaisbrasil.com.br. Basta selecionar o curso de graduação ou curso de pós-graduaçãopretendido, escolher uma das instituições com bolsas de estudo ofertadas e preencher o formulário.

A aprovação pode ser consultada pelo Portal do Aluno, no próprio site ou na central de atendimento pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.

Educa Mais Brasil

O Educa Mais Brasil já beneficiou mais de 450 mil alunos em todo o país durante os seus 15 anos de atuação e também concede bolsas de estudo para Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concursos, Cursos Profissionalizantes, EJA – Educação para Jovens e Adultos e Pré-Vestibular/Enem.

Além disso, dispõe do portal E+B Educação com informações sobre cursos, carreiras, dicas e notícias factuais.