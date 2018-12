Edição especial do Café Fazenda dos Tachos é lançada para ajudar Vida Viva

A Fazenda dos Tachos, de Varginha, lançou neste mês, uma edição especial de seu café. Com a #CorrenteDoBem, tudo o que for arrecadado com o Café Special, será revertido em doação para o Vida Viva, de Varginha.

Segundo a agricultora e proprietária, Maria José Vilela Rezende Bernardes, de 66 anos, “espero conseguir vender todo a edição do café e doar a renda ao Vida Viva, ajudando a levar um pouco de conforto aos pacientes, que muitas vezes vêm de cidades distantes”, disse.

A proprietária contou ainda que sempre procurou ajudar a instituição varginhense, por ” achar fantástico e nobre o trabalho deles. Acho que é crescente a necessidade à medida que cresce a demanda pelo serviço da Oncologia do Hospital Bom Pastor”, completou.

A ideia surgiu de uma inspiração, que veio “de uma amiga de Areado, a Marisa Contreras, que fez uma edição especial de seu café e doou a um hospital de tratamento ao câncer”, conclui.

Café Fazenda dos Tacho

O café Fazenda dos Tachos é um café certificado, produzido totalmente na fazenda, desde a colheita, beneficiamento, torra e embalagem.

Lá eles oferecem o café Superior, que é um blend da Fazenda , e o Special que é oriundo de lote único, peneira 16 acima, tipo exportação.

Para adquirir

Para adquirir o café, procure a restaurante Bem Saudável, Casa Petrópolis, Padaria Alemã, Vida Viva e na Fazenda dos Tachos.

Querendo conhecer a Fazenda poderá visitar aos finais de semana, o Restaurante, que é anexo à torrefação, e durante a semana com horário agendado atendemos na cafeteria, também na fazenda.

Redação CSul – Iago Almeida