Dupla tenta fugir da PM no Sion e acaba se envolvendo em acidente no Santana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira (18), a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, no bairro Jardim Sion, em Varginha, quando se deparou com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, sem os retrovisores e com a lanterna apagada.

O condutor, ao perceber a equipe policial, aumentou a velocidade para fugir da abordagem, sendo feito o acompanhamento.

Ao chegar à Avenida Santana, no bairro Santana, a motocicleta invadiu a contramão e bateu em um carro. O motociclista, de 21 anos, e o passageiro, de 20, caíram, sofrendo algumas escoriações leves e mesmo assim, tentaram levantar a motocicleta para continuar a fuga.

Eles foram abordados, tendo o condutor alegado que fugiu da abordagem por ser inabilitado. A perícia técnica compareceu no local.

A motocicleta foi apreendida. O carro que se envolveu no acidente foi liberado para a proprietária, que não teve ferimentos.

Os ocupantes da motocicleta foram conduzidos ao Pronto Atendimento local, medicados e liberados. O condutor da motocicleta foi preso em flagrante por direção perigosa, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Militar / Foto: Varginha 24 Horas