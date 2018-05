Dupla é presa pela PM após roubo de padaria no Boa Vista

A Polícia Militar foi acionada e compareceu em uma padaria, situada na Av. Boa Vista, bairro Boa Vista, em Varginha, onde três indivíduos de posse de um objeto aparentando ser uma arma de fogo subtraíram do caixa diversas moedas e notas e evadiram sentido à Av. Almirante Barroso.

A vítima, atendente de 23 anos, não soube precisar o valor levado. A PM realizou rastreamento e abordou o autor de 29 anos, no cruzamento das Av. Almirante Barroso com Av. Boa Vista e, em um matagal na Rua Sílvio Sério, o comparsa de 18 anos, que confessou ter participado do roubo à padaria, sendo localizada em seu bolso uma sacola plástica contendo várias moedas e uma cédula de R$ 2, 00.