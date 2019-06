Dupla é presa com cocaína no bairro Parque Urupês

Por volta das 11h30 dessa quarta-feira (12), a Polícia Militar em rastreamento a autores de roubo, deparou com dois indivíduos na Avenida Manoel Vida, Parque Urupês, em Varginha, próximo ao local onde o produto do crime foi localizado. E eles, ao perceberem que seriam abordados, tentaram disfarçar, um deles jogou no chão um plástico com 13 pinos de cocaína.

O autor de 25 anos alegou que venderiam as drogas por R$ 30,00 cada uma. A vítima não teve certeza que eles seriam os autores, devido ao seu estado emocional.

O autor e seu parceiro de 31 anos negaram participação no roubo, sendo presos por tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia com o material arrecadado.

Fonte e fotos: PM