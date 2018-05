Dupla de SP é presa com chupa-cabra em agência bancária no Centro

A Polícia Militar prendeu na manhã de domingo (6) dois jovens suspeitos de estelionato em Varginha. Felipe Valdemir Alexandre Silva, de 22 anos, e Fabrício Coutinho Gueiros, de 21, foram presos no momento em que tentavam instalar um aparelho “chupa-cabra”, em um caixa eletrônico do banco Santander, no centro da cidade.

A Polícia Militar foi chamada pela equipe de monitoramento da agência que notou a movimentação estranha. Com a dupla, a polícia encontrou uma pinça, adesivos e logotipos falsos da agência. Ainda segundo o boletim de ocorrência, dentro da cueca de um dos suspeitos, a polícia encontrou mais adesivos. A polícia informou ainda que os jovens são de São Paulo e que já têm passagens pelo mesmo crime.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução