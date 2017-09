Dudu Ottoni solicita manutenção da Quadra da Pedreira

O vereador Dudu Ottoni apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, solicitando que sejam feitos os serviços de limpeza e capina, reforma dos banheiros e vestiários, além de melhorias no sistema de iluminação da “Quadra da Pedreira”, localizada na Rua José Barcelona de Oliveira, no Bairro Vila Barcelona. O pedido foi encaminhado ao Prefeito, ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos e ao Secretário de Esporte e Lazer.

Em fevereiro deste ano os representantes do Projeto Raízes da Vila reivindicaram ao Secretário de Esportes inúmeras melhorias para a Quadra da Pedreira, que foram atendidas em grande parte. No entanto, segundo o vereador, para atender bem às crianças e jovens que participam do projeto, é necessário que as instalações estejam em condições adequadas de uso.

“A quadra da Pedreira é o local propício para o desenvolvimento de práticas esportivas e de cunho cultural e social, porém encontra-se em péssimas condições de uso. É possível verificar que o mato e o lixo estão por todos os lados, os banheiros e vestiários estão em estado deplorável e não garantem o mínimo de higiene aos usuários”, informou Dudu Ottoni, apresentando fotografias do local e contando com o apoio da Administração Municipal para atender ao pedido.