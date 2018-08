Dudu Ottoni pede melhorias na iluminação de quadra poliesportiva do Damasco

A iluminação precária da quadra poliesportiva da Escola Municipal Maria Aparecida de Abreu, localizada na Avenida Iêda Carvalho Silva, no bairro Damasco, foi o tema de uma indicação apresentada pelo vereador Dudu Ottoni, na Câmara de Varginha.

Segundo o vereador, a indicação busca atender às solicitações de estudantes, pais de alunos e demais usuários do espaço que relataram que o sistema de iluminação não está funcionando em sua totalidade. “Com os problemas na iluminação as pessoas ficam impossibilitadas de utilizar a quadra no período noturno, o que gera um sentimento de insegurança àqueles que frequentam o local, portanto, essa manutenção no sistema irá contribuir para o melhor aproveitamento desse importante espaço”, justificou.

Dudu destacou ainda, que essa medida é importante para zelar pela segurança, pelo bem-estar e pela qualidade de vida da população.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha