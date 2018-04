Dudu Ottoni cobra construção de PSF no Padre Vitor

O vereador de Varginha, Dudu Ottoni está questionando o Executivo sobre a construção de uma sede própria para a unidade de Programa de Saúde da Família – PSF – no bairro Padre Vitor. Objetivo, segundo o parlamentar, é saber se existe projeto para construção da referida sede e, em caso afirmativo, qual seria o prazo para execução da obra.

“A estrutura física dos equipamentos de saúde pública é tão importante quanto o serviço prestado pelos profissionais dessa área nesses locais. Na unidade do Padre Vitor os recursos humanos são muito bons, com profissionais atenciosos, mas a estrutura precisa ser melhor para atender aos pacientes”, destacou Dudu, reforçando que a preocupação com o fortalecimento e estruturação do Programa Saúde da Família, atualmente conhecido como Estratégia Saúde da Família, não é somente com a ampliação na cobertura da população, mas também que as Unidades Básicas de Saúde tenham uma estrutura mínima.

Ainda segundo o vereador ao visitar a Unidade do PSF que atende o bairro, o imóvel que é alugado não atende as determinações da Portaria 2.226/09 do Ministério da Saúde que estabelece uma estrutura mínima necessária para as Unidades Básicas de Saúde, já que não conta com consultório odontológico, sala de vacinas e farmácia.

“A construção de uma sede própria, com estrutura adequada e em local de fácil acesso, contribuirá para que as equipes multiprofissionais possam realizar com mais eficiência e qualidade o atendimento prestado à população do bairro”, finalizou.