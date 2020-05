Duas pessoas são presas e um menor apreendido após furto em loja no Imaculada

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: 24º Batalhão Polícia Militar

Uma loja de celulares foi assaltada na manhã dessa quarta-feira (27), no bairro Imaculada, em Varginha. De acordo com uma funcionária da loja, dois homens entraram no estabelecimento e armados anunciaram o assalto. Após o crime, ela foi amarrada com uma fita isolante pelos autores.

A Polícia Militar foi até o local e identificou os dois homens pelas imagens de câmeras de segurança. Segundo a PM, uma motocicleta furtada no último dia 21 também foi usada no crime.

Após as investigações, os militares localizaram um veículo em atitude suspeita no bairro Novo Templo, de fato o carro teria sido o mesmo usado no furto à motocicleta no dia 21. Dentro do automóvel estavam um menor, de 17 anos, uma mulher de 26 e outros dois homens que fugiram ao avistaram à viatura policial.

Questionados sobre o ocorrido, o menor e a jovem que ficaram no carro disseram aos policiais que são moradores do bairro Imaculada e que estavam com os suspeitos do assalto.

O menor também indicou aos policiais onde estava a motocicleta usada no crime, o simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares roubados e as roupas utilizadas na ação.

Os autores do assalto foram identificados por Guilherme Henrique dos Reis, de 21 anos e ‘Geléia’ de 46.

O menor foi apreendido juntamente com os materiais e encaminhado para a delegacia. A mulher foi presa. Pouco tempos depois os policiais localizaram e também prenderam ‘Geléia’, o suspeito estava em sua residência no momento da prisão.

Ainda conforme a Polícia Militar, segue rastreamento ao último suspeito.