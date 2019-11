Drogas são localizadas após buscas em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde da última quarta-feira (27), a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão, na rua Benedito de Alves Carvalho, no bairro Padre Vitor, casa do autor de 43 anos, que não se encontrava no momento.

Durante as buscas, foram localizadas no quintal da casa, uma pochete contendo três pedras brutas, sendo duas de tamanho maior e outra pequena de crack, além de seis pinos de cocaína, um plástico transparente com maconha, uma balança de precisão e várias embalagens plásticas para armazenar as drogas.

Foi realizada a apreensão do material e feito rastreamento com intuito de localizar o alvo do mandado, porém o homem não foi localizado.

Fonte e foto: PMMG Varginha