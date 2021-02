Drive Thru para vacinar idosos com 90 anos ou mais começa em Varginha

Vacinadoras foram montadas em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva.

A vacinação dos idosos por drive thru começou nesta quinta-feira (11), em Varginha. As vacinadoras estão localizadas em tendas montadas em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva – local muito utilizado por pessoas para a prática de caminhada. O local foi escolhido justamente porque não compromete o trânsito e tem localização estratégica com vias que interligam regiões como da Vila Barcelona, Pinheiros e Centro.

Segundo a Prefeitura de Varginha, as pessoas que fizeram o pré-cadastro pelo link divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde – Semus – já receberam todas as informações por e-mail, o que facilitará todo o processo da vacinação. Já quem não fez o pré-cadastro, terá que fornecer todos os dados na hora da vacinação, o que pode provocar uma certa demora.

A Semus espera que o processo siga com tranquilidade, porém orienta que sejam levados lanche e água para os idosos, caso ocorra uma certa demora, em virtude de quem não fez o pré-cadastro.

O drive thru será das 15h às 20h, nesta quinta e sexta-feira. Se todo o público de 90 anos ou mais não for vacinado nesses dois dias, a vacinação será estendida para a próxima semana. “Optamos por esse modelo de vacinação justamente para evitar que essas pessoas idosas vão até uma unidade de saúde ou policlínica, ou seja, para que não tem contato com outras pessoas ou aglomerações”, explica o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho.

Já os idosos acamados estão recebendo a vacina em casa pelas equipes da Semus, desde quarta-feira (10), visando maior comodidade e segurança da saúde dessas pessoas.

Concluída a vacinação deste público, será liberado o pré-cadastro para quem tem de 80 a 89 anos, cujo link será divulgado pela Semus. A orientação é para que as famílias evitem fazer o cadastro em duplicidade e não tentem cadastrar pessoas mais novas, pois o sistema online acusa a situação.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha