Dr. Rodrigo Pacheco receberá Título de Cidadania Honorária

Na noite desta quinta-feira (26), Dr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco receberá Título de Cidadania Honorária Varginhense. Solenidade será realizada na Câmara Municipal, às 19 horas.

Homenagem é de autoria do vereador Carlos Costa, por meio do presidente da Câmara, Leonardo Ciacci. Participarão ainda o vice-presidente da Câmara, Dr. Fernando Guedes e o secretário Joãozinho Enfermeiro.

Sobre Dr. Rodrigo

Rodrigo Otávio Soares Pacheco, nasceu em 03 de novembro de 1977 em Porto Velho no estado de Roraima, tendo se mudado ainda criança para a cidade de Passos – Minas Gerais.

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), especialista em Direito Penal.

Foi o mais jovem conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entre 2013 e 2015.

Na OAB foi presidente da Comissão de Apoio aos Advogados em Inicio de Carreira, coordenador em Minas Gerais do Projeto Eleições Limpas das OAB Federal, além de conselheiro estadual e presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB/MG.

Atuou como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais e foi membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais.

Rodrigo Otávio Soares Pacheco foi eleito Deputado Federal em 2015, sendo eu hoje exerce a função de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, cargo exercido pela primeira vez por um deputado em primeiro mandato.