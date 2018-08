Dr. Guedes solicita manutenção na MG-167 e policiamento ostensivo durante festa de Pe. Victor em Três Pontas

Com a proximidade da Festa do Padre Victor na cidade de Três Pontas, no dia 23 de setembro, o vereador Dr. Fernando Guedes apresentou uma indicação na Câmara de Varginha, solicitando providências para a realização de capina e limpeza às margens da Rodovia MG-167, no trecho que liga Varginha a Três Pontas, e também o policiamento ostensivo para a segurança dos romeiros que visitam a cidade durante as festividades religiosas.

“Todos os anos, um grande número de cidadãos varginhenses, devotos do padroeiro, fazem o caminho a pé até a cidade vizinha. Dessa forma, a manutenção ao longo da rodovia e o policiamento ostensivo são medidas eficientes para garantir a segurança dos romeiros no momento da peregrinação”, explicou Dr. Guedes.

O vereador destacou ainda, que a colaboração dos órgãos responsáveis no mesmo sentido em anos anteriores resultou em total segurança aos romeiros e contribuiu para evitar a ocorrência de acidentes.

O documento foi encaminhado ao prefeito de Varginha, Antônio Silva, ao prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves Garcia, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito – DENIT, ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG e ao 24º Batalhão da Polícia Militar.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha