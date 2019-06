Dr. Guedes cobra cumprimento da lei que garante mamografia gratuita a mulheres a partir dos 40 anos

O vereador Dr. Fernando Guedes apresentou um requerimento na Câmara de Varginha solicitando à Prefeitura informações referentes ao cumprimento da Lei Federal nº 11.664, de 2008, que garante às usuárias do SUS o acesso a exames para a detecção, tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama.

No documento, o vereador questiona se a Lei já está sendo aplicada no município e as ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Saúde na liberação dos exames para pacientes acima dos 40 anos. Ele quer saber ainda, quantos exames de mamografia são disponibilizados mensalmente, quantas mulheres estão na fila aguardando pelo procedimento, se existe prioridade e agilidade para a realização dos exames nos casos mais urgentes.

“O câncer de mama é uma doença grave e sua detecção precoce é de fundamental importância para que a paciente receba o tratamento adequado, por isso, precisamos intensificar as campanhas e ações sobre o tema. Dessa forma, conto com o apoio da Administração para os devidos esclarecimentos e na ampliação dos atendimentos para todas as varginhenses que aguardam por esses exames”, justificou Dr. Guedes.