Dr. Alencar Faleiros questiona recursos aplicados na saúde

O vereador Dr. Alencar Faleiros apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha solicitando informações a respeito dos recursos aplicados na saúde do município.

No pedido encaminhado ao prefeito e ao secretário municipal de Saúde, o vereador questionou quais foram os percentuais aplicados na Atenção Básica, na Unidade Pronto Atendimento – UPA e nos hospitais. Ele solicitou, ainda, informações quanto aos gastos com a realização de campanhas preventivas, especialmente a de hipertensão e questionou se em Varginha os enfermeiros realizam consultas, solicitam exames e prescrevem medicamentos com base em Protocolos como no Reino Unido e Canadá.

“Atualmente a Prefeitura tem destinado 33% do seu orçamento para a saúde dos varginhenses e, apesar de ser um valor expressivo, sabemos que não tem sido o suficiente para atender toda a demanda da população. Dessa forma, essas informações serão muito úteis para acompanharmos não só as ações da Secretaria de Saúde, mas também para intensificarmos programas que visem investimentos na medicina preventiva, como por exemplo, a hipertensão que é uma epidemia nos dias atuais”, justificou o parlamentar.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha