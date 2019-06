Dr. Alencar Faleiros cobra informações e projeções do INPREV para os próximos anos

O vereador de Varginha, Dr. Alencar Faleiros apresentou um requerimento durante sessão ordinária na Câmara Municipal, solicitando informações sobre a atual situação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – Inprev – e também de suas projeções para os próximos anos.

O documento foi encaminho ao prefeito Antônio Silva e ao diretor do Regime Próprio de Previdência Social, Edson Crepaldi Retori.

Segundo o parlamentar, o objetivo do documento é saber como o município se posiciona diante das propostas de reformas nos diversos âmbitos da administração pública.

“O Brasil vive nos dias atuais um debate fundamental sobre reformas estruturais da previdência, tributária, administrativa, entre outras, sendo que a reforma da previdência é o assunto que mobiliza a atenção dos cidadãos e da classe política, por isso, é extremamente importante nos aprofundarmos no assunto e também discutirmos a realidade do nosso município e de que informa isso irá impactar os segurados e o próprio instituto”, destacou Dr. Alencar.

No requerimento, o vereador solicitou informações a respeito da idade média de aposentadoria dos servidores públicos municipais, qual é o gasto com servidores ativos e inativos, como será a proporção entre ativos e inativos nos próximos anos, como o município se posiciona em relação a fazer uma reforma da previdência nacional, abrangendo estados e municípios, com uma diversidade imensa de sistemas previdenciários, dentre outras questões.

Dr. Alencar solicitou ainda, que sejam encaminhadas cópias do requerimento a todos os deputados estaduais e federais eleitos e votados em Varginha e também ao Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.