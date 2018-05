Dozenário e Festa de Nossa Senhora de Fátima: CSul traz celebrações deste sábado, domingo e segunda-feira

O Dia de Nossa Senhora de Fátima é comemorado em 13 de maio. Nessa data, os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917.

As aparições de Nossa Senhora de Fátima se repetiriam no dia 13 de cada mês até outubro e, durante esses encontros, as crianças rezavam o rosário e recebiam revelações de Nossa Senhora.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Varginha celebra o Dozenário e a Festa de Nossa Senhora de Fátima entre os dias 2 e 13 de maio.

Segundo o presidente da celebração dessa segunda-feira (7), em Varginha, Padre Edson Pereira de Oliveira, Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores em Campanha e Vigário da Paróquia do Divino Espírito Santo em Cristina, “Nossa Senhora de Fátima é um modelo de santidade e grande incentivo para a vida laical. Sabemos da importância dos leigos na vida da Igreja. E a senhora do Fátima é a grande intercessora junto a Deus Pai na construção de seu Reino aqui na terra. Em primeiro lugar Nossa Senhora é a mãe de Jesus Cristo. Foi a ela q o anjo anunciou q ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo.Durante toda vida de Jesus ela o acompanhou com o amor de mãe. Cuidou com todo carinho de seu filho. E quando Jesus atingiu a idade adulta e se tornou Mestre ela se tornou discípula de Jesus até o último aos pés da Cruz.Depois da ressurreição de Jesus ela permaneceu com os apóstolos sempre em oração. Até o momento de sua dormissão quando foi assunta ao céu.Hoje junto de Deus ela continua agindo em favor do seu povo. É mãe da Igreja e de cada um dos cristãos por isso intercede por nós. Conseguindo para nós muitas graças da parte de Deus”, conclui o Sacerdote.

Sábado (5)

Tema: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”

– 18h30: Reza do Terço – Responsável: Pastoral Familiar;

– 19h: Santa Missa;

– Pastorais convidadas: Pastoral Familiar / Grupo de Jovens;

– Celebrante: Exmo. e Revmo. Dom Guilherme Porto (Bispo Emérito da Diocese de Sete Lagoas);

– Gesto Concreto: açúcar;

– Benção: casais.

Domingo (6)

Tema: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”

– 17h30: Reza do Terço – Responsável: Equipe de Liturgia;

– 18h: Santa Missa;

– Pastorais convidadas: Equipe de Liturgia / Catequese Paroquial;

– Celebrante: Exmo. e Revmo. Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, OFM (Bispo Emérito da Diocese da Campanha);

– Gesto Concreto: macarrão;

– Benção: chaves.

Segunda-feira (7)

Tema: “Cristãos Leigos e Leigas, Sujeitos Eclesiais em Comunidade”

– 18h30: Reza do Terço – Responsável: Terço das Mulheres;

– 19h: Santa Missa;

– Pastorais convidadas: Terço das Mulheres / Pastoral Social / Ministérios de Música;

– Celebrante: Padre Edson Pereira de Oliveira (Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores em Campanha e Vigário da Paróquia do Divino Espírito Santo em Cristina);

– Gesto Concreto: óleo;

– Benção: sal.