Dossiê alerta sobre saúde do Rio Verde e da população da região

A saúde dos rios, e consequentemente de cerca de 500 mil habitantes em 31 cidades que compõe a bacia hidrográfica do rio Verde está ameaçada. O sinal de alerta foi acendido a partir de informações compiladas do extenso Dossiê lançado pelo Coletivo rio Verde VIVO no dia 18 de junho.

O material foi gerado a partir do Debate Regional sobre o rio Verde que ocorreu no último dia 06 de junho na Câmara Municipal de Varginha. O evento lotou a Casa Legislativa e trouxe à tona, por meio de falas de representantes de diversas instituições, as suas respectivas avaliações e perspectivas de riscos para o corpo hídrico que viabiliza a vida na região. Somente em Varginha, o rio Verde fornece cerca de 70% da água consumida.

O objetivo do evento foi a ampliação do debate sobre a qualidade da água, expondo os fatores que contribuem negativamente para a saúde do rio e como o mau uso do recurso natural pode impactar diretamente a vida das pessoas.

Entre especialistas, agentes públicos e representantes de instituições, participaram da Plenária, com direito a explanação, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram Sul de Minas), Unidade Regional de Gestão das Águas Sul de Minas (URGA SM) representando o IGAM, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde (GD4 – CBH do Rio Verde), Superintendência Regional de Saúde (SRS), COPASA, entre muitos representantes de mais de 10 cidades da região.

O Dossiê é composto da 1a Carta das Águas do rio Verde em Varginha (nove páginas), três PDF ilustrativos exposto no dia do Debate por membros do Coletivo e o video editado a partir da transmissão ao vivo.

O segundo Debate já está agendado para o dia 22 de agosto às 18h30 na Câmara Municipal de Três Corações. O intuito será o compartilhamento dos avanços neste esforço conjunto em prol da saúde rio Verde e da população da região.

Todo o conteúdo está disponibilizado na Página no Facebook ou através de solicitações pelo email: rioverdevivo@gmail.com. Para mais informações: http://www.facebook.com.br/rioverdevivo

Foto: Coletivo Rio Verde