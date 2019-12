Dono de cãozinho desaparecido oferece recompensa para quem encontrá-lo

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Bom dia, por favor pessoal, compartilhem. Meu cachorro que atende pelo nome de Bento, continua desaparecido. Hoje ele tinha que tomar medicação, se não irá ter convulsões, se ele entrou no seu quintal por engano, ou sem querer, olhe por favor. Olhe no quintal do vizinho, ou em qualquer outro lugar, para quem encontra-ló ou saber onde está, será recompensando com uma quantia de R$ 1000,00.” Foram essas as palavras que o dono de Bento, expressou em uma rede social.

O dono disse ainda que busca seu animal de estimação em qualquer lugar que esteja. Bento e seu dono, são moradores da cidade de Campanha.

Para informações sobre o paradeiro de Bento, ligue: (35) 9 9969-1902

Foto: Reprodução Redes Sociais

Redação CSUL – Alisson Marques