“Domingo no Zôo” terá atividades para toda a família neste domingo

Neste domingo, o Zoológico de Varginha apresenta o “Domingo no Zôo”, a partir das 9h. Serão atividades para toda a família.

Serão duas opções de atividades simultâneas, mas é necessário fazer inscrição prévia para participar de qualquer uma delas, pois há limite de vagas. O Passeio com a Bióloga oferece 20 vagas para o turno da manhã e 20 vagas para a tarde, já a Oficina de Artes tem limite de 10 vagas, sendo também 10 de manhã e 10 à tarde.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail: zoologico@varginha.mg.gov.br onde o interessado em participar das atividades deverá informar: nome do responsável pela inscrição, telefone para contato, atividade de interesse (passeio com a bióloga ou oficina de artes), horário da atividade, nome dos interessados (crianças, pais, tios, avós).

A participação nas atividades é gratuita, mas a entrada no Zoológico tem o valor de R$ 4,00, sendo que crianças até 5 anos e pessoas a partir de 60 anos não pagam ingresso. O horário de funcionamento do Zoológico é de 8h as 16 horas, de quarta a domingo.

Programação

– 9h às 10h30: Passeio com a Bióloga + “Momento do Bicho” + “Pegada Ecológica”

– 9h às 10h30: Oficina de Artes

– 13h30 às 15h: Passeio com a Bióloga + “Momento do Bicho” + “Pegada Ecológica”

– 13h30 às 15h: Oficina de Artes

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha