Domingo de Ramos inicia Semana Santa para católicos; Varginha tem programação especial nas 9 Matrizes

Semana Santa 2018

A Semana Santa é a semana mais importante celebrada pela Igreja Católica, onde os fiéis refletem sobre mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A Semana Santa deste ano se inicia neste domingo (25), conhecido como Domingo de Ramos e se encerra com a celebração da Páscoa, no Domingo da Ressurreição de Jesus, dia 1º de abril.

As Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data, a mais importante para os católicos. O CSul trará diariamente em suas edições as programações do dia de todas as paróquias e palavras de alguns párocos da cidade.

Domingo de Ramos: “Aquele que vem em nome do Senhor”

A celebração dos últimos dias da vida de Cristo começa pela evocação da sua entrada messiânica em Jerusalém e a bênção dos ramos. Na Celebração de Ramos deste ano, o Papa Francisco convidou os fiéis a rezarem à Virgem Maria, “para que nos ajude a viver com intensidade espiritual a Semana Santa”.

Em todas as igrejas, a maioria das celebrações é marcada por esta procissão, onde também há a bênção dos ramos, precedida pela missa. Nesta ocasião, a Igreja paramenta-se de vermelho, cor do martírio e, no lugar de flores, usam-se também os ramos de oliveira. Seguindo a tradição, as cinzas da próxima Quaresma serão obtidas através da queima desses ramos, que também são incinerados a fim de afastar tempestades e em momentos de insegurança, conforme a tradição mantida por muitos católicos.

Esses ramos significam a vitória: “Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nestes tempos difíceis em que essa é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas, após a Missa, lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à Ressurreição.

Também no Domingo de Ramos, a Igreja, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), promove a Coleta Nacional da Solidariedade. Todas as comunidades são convidadas a este gesto concreto que tem por objetivo apoiar projetos sociais e ações ligadas ao tema da Campanha da Fraternidade deste ano, “Fraternidade e Superação da Violência” e lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).Todas as ofertas realizadas pelos fiéis farão parte dos Fundos Nacional e Diocesano de Solidariedade. Os fundos são compostos da seguinte maneira: 60% do total da coleta permanecem na diocese de origem e compõe o Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS) e 40% são destinados para o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS).

Mártir São Sebastião

06h30 – Missa na Matriz do Mártir

07h30 – Benção de Ramos na Comunidade São João Paulo II no Sete de Outubro, procissão e missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Sagrado Coração.

09h – Benção de Ramos e início da procissão na Praça Dom Pedro II. Procissão até a Matriz do Mártir e Celebração da Santa Missa

17h – Benção de Ramos e início da procissão na Praça São Benedito. Procissão até a Matriz do Mártir e Celebração da Santa Missa

19h – Missa na Matriz do Mártir

Divino Espírito Santo

08h – Missas nas comunidades São Vicente, Nossa Senhora de Lourdes (Gruta) eSanta Rita

07h, 18h e 20h – Missa na Matriz do Divino

09h – Benção de Ramos e início da procissão na Concha Acústica. Procissão até a Matriz do Divino e Celebração da Santa Missa

Nossa Senhora de Fátima

8h30 – Benção de Ramos na Praça dos Mineiros na Vila Bueno, em seguida procissão e Celebração da Santa Missa na Matriz de Fátima



18h – Missa na Matriz de Fátima, celebrando o primeiro mês da gravidez de Nossa Senhora

Cristo Luz dos Povos

09h – Benção de Ramos na comunidade Santa Terezinha, procissão e Celebração da Santa Missa na Matriz Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa na comunidade Santa Terezinha

Nossa Senhora do Rosário

8h – Benção de Ramos na Praça Santa Cruz, procissão e celebração da Santa Missa na Matriz do Rosário

19h – Missa na Matriz do Rosário

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

8h – Benção de Ramos no Bairro Minas Gerais, em frente o Batalhão da PM, procissão e celebração da Santa Missa na Matriz de Frei Galvão

19h – Benção de Ramos no pátio da Matriz Frei Galvão, em seguida celebração da Santa Missa

Imaculada Conceição

07h – Benção de Ramos na Matriz da Imaculada, procissão e celebração da Santa Missa campal no São Pedro

18h – Benção de Ramos e celebração da Santa Missa na comunidade Santa Terezinha

São José

08h – Benção de Ramos na Praça Prefeito José Braga Jordão, procissão e celebração da Santa Missa na Matriz São José

18 h – Peça teatral: “A Paixão de Cristo” na Igreja São José

Sant’Ana

08h – Benção de Ramos na Avenida Dom Othon Motta, procissão e celebração da Santa Missa na Matriz de Sant’Ana

09h – Benção de Ramos e Missa na Comunidade Padre Victor

19h30 – Missa na Matriz de Sant’Ana

Segunda-feira Santa (26) – Memória da Prisão de Jesus

Na Segunda-feira Santa é o dia que contempla-se a caminhada do Nosso Senhor dos Passos rumo ao calvário. Nosso Senhor dos Passos é uma invocação de Jesus Cristo e uma devoção especial na Igreja Católica. Essa procissão faz memória ao trajeto percorrido por Jesus Cristo desde sua condenação à morte no pretório até o seu sepultamento, após ter sido crucificado no Calvário.

A procissão dos Passos, tradição implantada em Portugal pelos Franciscanos ao longo do século XVI, é uma espécie de repetição do caminho de Jesus, desde o Pretório até ao Calvário.

Trata-se de uma reconstituição das ruas de Jerusalém, uma Via Sacra mais imponente e com forte intensidade dramática, em que o próprio Cristo caminha com os devotos que se mantém hoje como catequese viva e apelo profundo à conversão. O Senhor dos Passos, levando a cruz às costas, atravessa as ruas, como outrora percorreu as de Jerusalém.

Mártir São Sebastião

07h – Missa na Matriz do Mártir

09h às 11h e 14h às 16h – Confissões na Matriz do Mártir

19h –Celebração da Santa Missa na Matriz do Mártir. Sermão da Prisão e procissão com Nosso Senhor dos Passos até a Comunidade São João Paulo II, nas Três Bicas. (Pregador: Pe. Valdinei da Canção Nova)

Divino Espírito Santo

07h– Missa na Matriz do Divino

16h30 – Missa na Capela do Hospital Regional

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Divino. Em seguida, procissão com Nosso Senhor dos Passos até a Comunidade São Vicente e procissão com Nossa Senhora das Dores para a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

20h30 – Celebração das Dores de Maria na Comunidade da Gruta e Momento de Oração ao Senhor dos Passos na Comunidade São Vicente

Nossa Senhora de Fátima

09h às 11h e 14h às 16h – Confissões na Matriz de Fátima

19h – Missa na Matriz de Fátima, procissão pelas ruas do bairro e sermão da Prisão na Rua Neman Murad.

Cristo Luz dos Povos

08h às 11h – Confissões na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa e Sermão da Prisão na Matriz de Nossa Senhora Aparecida e procissão do depósito para a comunidade Rainha da Paz.

Nossa Senhora do Rosário

7h – Missa na Matriz do Rosário

14h30 às 17h – Confissões na Matriz do Rosário

19h – Missa na Matriz do Rosário, procissão do depósito para a Comunidade Santa Cruz.

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

09h às 11h e 14h às 16h – Confissões na Matriz de Frei Galvão

19h – Missa e sermão da Prisão na Comunidade São José, no Centenário, procissão do depósito para a rua José Trombini, no Damasco

Imaculada Conceição

09h às 11h e 14h às 16h – Confissões na Matriz da Imaculada

19h30 – Missa na comunidade São José, procissão do depósito para a Matriz da Imaculada e sermão da Prisão.

São José

19h – Missa na Matriz de São José e procissão do deposito em direção a Igreja Santo Afonso, no Campos Elíseos e Sermão do Depósito.

19h – Missa no Imaculado Coração de Maria, no Jardim das Oliveiras e procissão em direção a Igreja Nossa Senhora da Consolação, na Vargem e Sermão do Depósito.

Sant’Ana

19h – Missa na Matriz de Sant’Ana. Procissão do Senhor dos Passos e sermão da prisão no barracão São João Batista, Av. Celina F. Ottoni, proferido pelo Seminarista de Campanha, Claudinei da Rocha Ribeiro.

Obs: Para uma programação mais detalhada, entre em contato com as secretarias das paróquias ou procure o informativo nas Matrizes e comunidades.

Redação CSul Iago Almeida