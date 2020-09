Dois veículos ficam parcialmente destruídos após batida no Parque Novo Horizonte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (31).

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução CSul



Dois veículos se chocaram na manhã desta segunda-feira (31), no cruzamento da Alameda Otávio Marquês de Paiva com Avenida Fleming, no Parque Novo Horizonte. Segundo informações iniciais, uma pessoa se encontrava ao solo esperando atendimento médico.

Lateral de um dos carros ficou parcialmente destruída/Foto: Reprodução CSul

Suspeita-se que um dos condutores não tenha respeitado a sinalização de trânsito, vindo a ocorrer a batida. De acordo com testemunhas, a parte frontal da caminhonete envolvida no acidente ficou totalmente destruída. Já o carro de passeio, teve parte de sua lateral danificada.