Dois pés de maconha são apreendidos no bairro Jardim Primavera

Dois pés de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira (12) pela Polícia Militar no bairro Jardim Primavera, em Varginha. Um rapaz acabou preso.

Segundo informações da PM, durante rastreamento, dois indivíduos, de 20 e 22 anos, foram abordados na Avenida Antônio Silva Neto após saírem em sentidos opostos quando viram as viaturas policiais. Com eles a polícia não encontrou nada de irregular no momento da abordagem, mas segundo os militares, os suspeitos estavam com odor nas mãos e hálito, característico de terem fumado maconha. Os suspeitos então afirmaram aos policiais que haviam feito uso da droga pouco antes da abordagem.

Em dado momento, a mãe de um deles chegou ao local, questionando o porquê da abordagem, sendo-lhe explicado, tendo ela franqueado a entrada em sua casa, já que, segundo ela, eles haviam acabado de sair de lá.

Durante busca, foi localizado no quarto do autor, um bucha de maconha e em cima de uma cômoda um pequeno frasco, com diversas sementes de maconha e no quintal, dois pés plantados em vasos da mesma droga.

O autor foi então preso e conduzido para a delegacia, junto com o material arrecadado, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: PM