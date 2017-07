Dois homens são pressos com crack e cocaína em Varginha

Nesta segunda-feira, 24, com a ajuda de denúncias, a PM apreendeu 2 kg de crack, 07 tabletes e cocaína e R$248,00 em dinheiro. Dois homens foram presos.

A PM recebeu denúncia anônima que dois veículos, um Fiat Uno e um Corsa, teriam saído da cidade de Paraguaçu com destino à Varginha, com grande quantidade de drogas.

De imediato a PM desencadeou uma operação cerco e bloqueio na rodovia BR 491, e durante o cerco os veículos foram sendo acompanhados e abordados próximo ao trevo que de acesso a Avenida do Contorno. O veiculo Fiat Uno, estava sendo conduzido por um indivíduo de 37 anos e o veículo Corsa, por um rapaz de 29 anos.

Durante as buscas nada de ilícito foi localizado com os homens, porem em diálogo com um dos autores, este se mostrava bastante apreensivo e várias vezes entrou em contradição.

Foi acionada então a equipe do Canil da PM, a fim de proceder à busca minuciosa nos veículos, onde espontaneamente o rapaz de 29 anos,indicou onde estariam os entorpecentes.

Foram localizados dentro do estofamento do banco do passageiro do veiculo CORSA, 02 tabletes de Crack pesando aproximadamente 01 kg cada e 07 tabletes prensados de pasta base de cocaína.

O autor de 29 anos afirmou que foi contratado pelo motorista do Uno, para irem até a cidade de Alfenas buscarem as drogas e que receberiam o valor em dinheiro. Com o autor de 37 anos foi apreendido o valor de R$ 248,00 em dinheiro.

Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido e os veículos foram apreendidos e removidos ao pátio credenciado. O flagrante foi ratificado.

Fonte: Blog do Madeira