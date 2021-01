Dois homens são presos e 153 pedras de crack são apreendidas em Varginha

Drogas foram localizadas na casa de um menor, de 17 anos, no bairro Vila Morais.

Dois homens de 21 e 29 anos foram presos e um menor, de 17, apreendido, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Vila Morais, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, informações repassadas através de denúncia, relataram que um rapaz estaria nas imediações da Praça São Benedito, no Centro, juntamente com outros indivíduos vendendo drogas. Ainda conforme a denúncia, um dos homens gerenciava à venda aliciando outros, inclusive menores, para o tráfico de drogas no local. Quando acabava os entorpecentes, os autores iriam até a casa de outro indivíduo, encarregado de guardá-las, para buscar e continuar o comércio ilícito.

Em posse das informações, a PM e deslocou para o local, onde se se deparou com o denunciado de 21 anos, já bastante conhecido no meio policial. Ele ao perceber a presença da viatura policial, demonstrou nervosismo, junto dele estava outro suspeito de 29 anos, no momento em que chegou o adolescente de 17 anos, que seria o responsável pela guarda das drogas. Ele também foi abordado e em sua casa, na Rua Mércia Figueiredo Morais, bairro Vila Morais, após ser franqueada a entrada, foram localizadas no fundo do quintal sob uma telha, 153 pedras de crack.

Os autores foram presos e o menor apreendido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil junto com o material, onde foram autuados em flagrante.

*Com informações e foto: 24º BPM