Dois homens são presos após agredir e roubar carro de motorista de aplicativo

No último sábado (28), a Polícia Militar foi acionada próximo a uma casa de shows no bairro Resende, em virtude de um assalto no local.

A vítima de 37 anos, estava estacionada com seu veículo em horário de serviço, tendo em vista homem era motorista do aplicativo “Uber”. Pouco tempo depois, o homem relatou que foi procurado por dois indivíduos que pediram desconto no valor de uma corrida, entretanto, as partes não chegaram a um acordo, fato que segundo a vítima acabou exaltando os rapazes. Depois de longa discussão, um dos autores levou a mão à cintura dizendo que estava armado, após isso os dois rapazes começaram a agredir o motorista com socos e pontapés. Depois de agredir o condutor do veículo, a dupla fugiu no carro da vítima.

Após denuncia a Polícia Militar, os militares conseguiram encontrar o carro roubado e os autores do furto, ambos são irmão e têm 3o e 31 anos respectivamente.

O veículo foi removido para o pátio credenciado e os autores foram presos e conduzidos para a delegacia de plantão, onde foi ratificado o flagrante.

Fonte e foto: 24º Batalhão da Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques