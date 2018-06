Dois homens atiram contra guarita do Presídio de Varginha; Região já soma ataques em 18 municípios

Em toda a região, foram atacados 18 municípios, 36 veículos, 12 prédios sendo 11 instituições de segurança pública

Na noite desta quarta-feira (6), por volta das 21 horas, dois homens em uma moto atiraram na direção de uma das guaritas do Presídio de Varginha. Segundo informações da Secretaria de Estado de Administração Prisional – Seap, ninguém foi atingido e os tiros não acertaram a guarita.

A direção da unidade prisional acionou a Polícia Militar, que fez o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e rastreou as imediações do Presídio, mas os autores dos disparos não haviam sido identificados até o momento.

Sul de Minas

Na madrugada desta quinta-feira (7), mais um ataque foi registrados em Alfenas, quando criminosos dispararam contra uma base da Polícia Militar do Meio Ambiente.

Militares que voltavam de uma patrulha encontraram marcas de tiros contra um portão do imóvel, no bairro Aparecida. Os vizinhos ouviram os barulhos de alguns tiros durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil foi chamada e recolheu balas deflagradas que ficaram no local. Militares buscam pelos suspeitos da ação e não havia ninguém na base no momento do ataque. Ninguém se feriu.

Com isso, o Sul de Minas chegou ao quinto dia seguido de ataques a ônibus e veículos ou prédios de agentes de segurança.Desde o último domingo (3), em toda a região já foram atacados 18 municípios, 36 veículos, 12 prédios sendo 11 instituições de segurança pública.

Apreensões

Em Lavras, a Polícia Militar apreendeu oito pessoas e um menor, suspeitos de tentar atear fogo em uma base da Polícia Militar. Os policiais chegaram ao grupo após denúncias anônimas e o primeiro suspeito localizado no bairro Ipês, confessou ter participado do ataque e afirmou que recebeu ordens para iniciar a ação.

Segundo informações, o homem afirmou que a primeira intenção era um ataque a um ônibus do transporte coletivo, mas o crime foi evitado pela escolta policial. Em seguida, eles decidiram atacar a base.

Os outros suspeitos foram localizados no Centro e no bairro Lavrinhas, onde foram encontrados galões com resquícios de líquidos inflamáveis e um de gasolina, além de drogas.

Cidades atingidas

Varginha – 1 viatura do Sistema Prisional e 1 ônibus queimados e o ataque de tiros ao presídio;

Três Corações – Tentativa de queimar um ônibus;

Três Pontas – Fogo no carro de agente penitenciário;

Alfenas – 3 ônibus queimados e ataque à base da PM;

Lavras – ataque a base da PM;

Machado – 1 ônibus queimado;

São Lourenço – Casa de um policial militar foi alvo de tiros; tentativa de queimar um ônibus;

Itajubá – 2 ônibus queimados e 1 tentativa em outro ônibus;

Poços de Caldas – Galpões de empresa e 2 ônibus queimados;

Pouso Alegre – 3 ônibus queimados;

Brazópolis – tiros contra viatura da polícia;

Cambuí – coquetel molotov jogado dentro de agência bancária;

Cruzília – Tiros contra a delegacia;

Guaxupé – 6 ônibus queimados na garagem de empresa;

Monte Santo de Minas – 2 ônibus queimados na garagem da prefeitura;

Santa Rita do Sapucaí – caminhão da Copasa queimado;

São Bento Abade – três ônibus escolares queimados;

Passos – 3 ônibus, 1 viatura da polícia e uma caminhonete queimados; tiros contra o presídio e bases da polícia; pedra com fogo na Câmara; ataque contra um caminhão de lixo e uma van dos Correios.

Minas Gerais

Em todo o estado já foram mais de 100 ataques, entre incêndio de ônibus, ataques a policiais militares, delegacias, agências bancárias e até uma rádio. Somente ônibus incendiados já são 63 veículos em 34 mineiras.

Segundo dados da Polícia Militar, 51 pessoas foram presas e 22 adolescentes apreendidos pelo crime. Além disso, duas armas de fogo foram apreendidas, materiais de queima e celulares. A polícia contabiliza oficialmente apenas 61 ônibus queimados.

Para tentar coibir os ataques, algumas cidades do interior estão reforçando o policiamento e militares a paisana estão circulando nos ônibus para tentar identificar os suspeitos. Os ataques estão sendo comandados pelo PCC e adolescentes estão sendo utilizados para colocar fogo nos ônibus.

A ausência ou ineficácia dos bloqueadores de celular nas prisões de Minas podem ter facilitado a comunicação dos presos de facções criminosas que estariam comandando a onda de ataques a ônibus nas cidades mineiras, segundo balanço realizado pelo O Tempo.

No estado, dos 200 presídios comandados pela Secretaria de Administração Prisional (Seap), somente um tem bloqueador de celulares em funcionamento. A denúncia é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG).

Já a Seap garante que existem cinco equipamentos em operação no Estado. Mesmo considerando o número do governo, o índice de bloqueadores abarca 2,5% das cadeias.

