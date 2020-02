Dois estabelecimentos são furtados no Centro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dois estabelecimentos foram assaltados na cidade no último final de semana. Um salão de beleza e uma sorveteria foram os alvos dos criminosos.

No salão de beleza à proprietária só ficou sabendo do acontecido após chegar para trabalhar na última segunda-feira (3). Segundo ela, assim que chegou ao local avistou a porta de entrada do salão no chão. No interior, muita bagunça e desorganização. Até fezes os suspeitos deixaram no local.

No entanto, apesar dos danos, os criminosos conseguiram levar apenas R$ 30,00 dinheiro esse que estava em um ‘cofrinho’ de moedas.

Na sorveteria

Já na sorveteria que fica ao lado do salão de beleza, os bandidos arrombaram à porta e conseguiram levar R$ 100,00.

A polícia teve acesso as câmeras de segurança próximas aos locais dos furtos.

*Até o momento ninguém foi preso