Dois empreendimentos devem gerar mais de 300 empregos

Duas grandes empresas têm previsão de início de operações em Varginha, em julho. A vinda do Mart Minas – Atacado & Varejo no bairro Cidade Nova e O Boticário no Porto Seco Sul de Minas, irão gerar mais de 300 empregos no município.

Na manhã desta sexta-feira (24), a recepção da Prefeitura de Varginha, no Centro da cidade, recebeu candidatos aos cargos de operador de empilhadeira e fiscal de perdas e danos para O Boticário.

Já o Mart Minas, selecionou dezenas de pessoas, sendo que para as vagas de repositor foi dada a oportunidade do primeiro emprego, ou seja, não exigiu experiência. Já para as demais vagas, foi exigido, no mínimo Ensino Médio completo.

Os novos funcionários passam por treinamento de 50 dias, em Belo Horizonte. Há uma turma que já está na capital mineira há cerca de um mês, recebendo atualizações para as funções de lideranças como encarregados e até mesmo caixas. Outra turma seguiu para BH na última quarta-feira (22), sendo composta na maioria por repositores e operadores de loja.

Todo o processo de instalação das empresas recebeu total apoio da Prefeitura de Varginha. O Setor de Empregos tem a função de intermediar a relação entre os profissionais que estão disponíveis para o mercado de trabalho e empresas que oferecem vagas. Os currículos podem ser entregues na Prefeitura do Centro (Rua Presidente Antonio Carlos, nº 356) ou enviados para o e-mail: curriculo@varginha.mg.gov.br.

Foto: Guilherme Campos/CSul