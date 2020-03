Dois acidentes marcaram o início desta manhã em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Varginha 24hrs

Dois acidentes marcam o início da manhã desta quinta-feira (12), em Varginha. Uma carreta desgovernada bateu em uma casa no Imaculada. Já na Avenida Celina Otoni, próximo ao Batalhão da PM, uma moto e um carro se chocaram.

Carreta desgovernada bate em casa no Imaculada

Uma carreta perdeu o controle, e se chocou em uma casa no Imaculada. De acordo com a Polícia Militar, a carreta não conseguiu subir o forte morro da Rua Rio São Francisco e acabou voltando de ré. A parte traseira do veículo atingiu uma parte da casa.

Apenas o muro ficou danificado. Ninguém se feriu.

Colisão entre carro e moto termina com ferido

Um acidente entre um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira (12), na avenida Celina Otoni, próximo ao batalhão da Polícia Militar, terminou com uma pessoa ferida. A suspeita é de que um dos condutores tenha desrespeitado a sinalização.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista não era habilitado.

O Samu esteve no local e prestou atendimento médico.