Divulgado resultado do 27º Concurso Qualidade Minasul de Café

Foram três meses, entre recebimento das amostras, classificação, ranqueamento, e finalmente, a premiação. Das 275 amostras participantes, 30 foram escolhidas pela qualidade da bebida, sendo 20 de café natural e 10 cereja descascado. As mulheres foram maioria entre os finalistas.

O resultado saiu na noite desta quinta-feira (24), em Varginha.

Antes da premiação, o presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães, falou um pouco sobre o crescimento da cooperativa. Os cafés produzidos pelos cooperados são vendidos atualmente para 25 países. Há representações na Ásia, Estados Unidos e Europa.

Os vencedores receberam premiação em dinheiro, oferecida pela Sicoob/Credivar e produtos da BASF. O Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG) chancelou os resultados.

Categoria natural

O melhor café deste ano foi produzido pelo senhor João Francisco de Souza, no Sítio Miranda, em Cambuquira. Fica na microrregião da Mantiqueira de Minas. Ele trocou há muitos anos o cultivo da cana-de-açúcar pelo café. Provavelmente não por coincidência, o doce da rapadura, hoje, aparece como atributo nos cafés Catuaí vermelho. Com a ajuda dos filhos, Lúcia e Reinaldo, Sr. João quase não acreditou que seu café, produzido, colhido e beneficiado manualmente, foi escolhido como o melhor do 27º Concurso Qualidade Minasul de Café.

Categoria cereja descascado

Serra do Chapadão, em Ilicínea, aqui no Sul de Minas. Foi onde o casal Efrain Botrel e Patrícia Alves decidiu cultivar seus cafés. Há quase 20 anos, quando começaram a formar as primeiras lavouras, eles já pensavam em cafés especiais e, com esse objetivo, hoje são reconhecidos nacional e internacionalmente pela produção de altíssima qualidade. O café da Fazenda Águas Claras foi escolhido como o melhor do 27º Concurso Qualidade Minasul de Café com lotes na categoria naturais e na categoria cereja descascado.