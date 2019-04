Diversão garantida com “Sansão – Um Sol Trapalhão” neste domingo

Neste domingo (7), às 15h, a peça infantil “Sansão – Um Sol Trapalhão” promete divertir as crianças no Museu Municipal. O teatro faz parte das atividades em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil e compõe o projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do Mês”.

Os convites são gratuitos e começarão a ser distribuídos a partir desta quinta-feira (04/04) na Biblioteca Pública e no Museu Municipal. Serão disponibilizadas 60 entradas. A iniciativa é da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Biblioteca Pública.

A peça é interpretada pelos atores mirins Maria Eduarda Carmácio e Lucas Miguel. A história escrita pela escritora varginhense Malu Silva conta as peripécias de Sansão, um sol todo atrapalhado, que se apaixona pela lua.

“Sansão passeia pelo Sistema Solar falando desse amor, mas os demais astros e estrelas falam que ele é impossível. Aí explicamos às crianças o eclipse, que faz com que lua e sol se encontrem tornando essa paixão possível, mesmo que seja apenas por alguns momentos”, ressalta Malu Silva.

O espetáculo infantil faz parte do projeto “Manutenção das Atividades Culturais 2019” que começa a ser desenvolvido a partir deste mês pela Associação Artística Janet Finatti, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio do Labsul Análises Clínicas.

A Biblioteca Pública funciona junto com o Museu Municipal na Pça Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro (abaixo da Igreja Matriz). Além da apresentação deste domingo, a programação do Dia Nacional do Livro Infantil conta ainda com outras duas peças infantis.

No dia 12/04, será apresentada a peça “Chaves e a Fábrica de Papel”. E nos dias 16 e 17/04, tem Páscoa Divertida, com o espetáculo de contação de história “As Aventuras do Coelho Pascoal”. Toda a programação pode ser acessada em www.varginhacultural.com.br. Mais informações pelo (35) 3690-2141.