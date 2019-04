A Prefeitura de Varginha realiza no dia 12 de abril, às 16h, no INPREV – Auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha, Audiência Pública sobre o PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2020.

O endereço é Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro.

A audiência será aberta ao público.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha