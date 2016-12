Diretores e Associados do SEHAV realizam confraternização de fim de ano

Nesta segunda-feira (19), Diretores e Associados comemoraram a confraternização de fim de ano do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha – SEHAV. O evento foi realizado no restaurante Pinga com Torresmo e foi aberto a todos os associados e associadas, que hoje soma 48 empresas. “É a primeira vez que o Sindicato realizou uma festa de confraternização aberta para todos os sindicalizados (as). Com certeza foi um grande evento de encerramento de um ano difícil, de muitas lutas, mas também de muitas realizações e conquistas que mobilizaram toda a categoria”, afirma o presidente do Sindicato, André Yuki.

O Vice-Presidente Rafael Nogueira parabenizou às todos os associados, “Parabéns à todos os envolvidos. Parceiros de profissão e companheiros do mesmo barco. Vamos com tudo para 2017!”

