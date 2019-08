Diretores da Rede Municipal de Ensino de Varginha se reúnem para estudo sobre o Regimento Escolar 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na quarta-feira, 21/08, das 14h às 17h, no salão de reuniões da SEDUC, aconteceu a reunião de conclusão sobre o estudo do Regimento Escolar 2019 para os gestores da Rede Municipal de Ensino de Varginha. Esse é o terceiro encontro realizado, e foi conduzido pela inspetora da SEDUC, Cláudia Luíza Gonzaga da Silva.

O Regimento é um o documento administrativo e normativo de uma unidade escolar que, fundamentado na proposta pedagógica e coordena o funcionamento da escola, regulamentando ações entre os representantes do processo educativo e deve surgir da reflexão que a escola tem sobre si mesma, porém, deve estar de acordo com a legislação e a ordem que é aplicada no país, estado e município.

O momento de construção do Regimento Escolar deve propiciar o aperfeiçoamento da qualidade da educação, estabelecendo a responsabilidade de cada um dos segmentos que compõem a instituição escolar como forma de garantir o cumprimento de direitos e deveres da comunidade escolar.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Fotos: Divulgação