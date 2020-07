Diário Correio do Sul recebe parabéns pelos 75 anos

Pin Compartilhar 0 Compart.

CSul completa nessa terça-feira (14), 75 anos de circulação e informação, em Varginha e região.

Redação CSul – Alisson Marques/Iago Almeida/Foto: Reprodução CSul

Um dos mais tradicionais portais de comunicação de Varginha e região, o Diário Correio do Sul, comemora hoje (14), sete décadas e meia de tradição, profissionalismo e jornalismo sério.

No último dia 8, em requerimento apresentado e aprovado na Câmara Municipal de Varginha, o vereador Leonardo Ciacci dedicou Moção de Aplauso ao Jornal Correio do Sul pelos 75 ano

Segundo o vereador, a Moção tem como como objetivo, “tornar público o reconhecimento desta Casa Legislativa ao Correio do Sul, que ao longo de seus 75 anos de fundação e circulação, superou desafios e manteve sua posição de destaque no meio jornalístico, levando informações de qualidade a todos os cidadãos de Minas Gerais”, afirmou.

CSul foi homenageado pelos 75 anos/Foto: Ascom Câmara Municipal

“Entendo, que um país livre e democrático deve ter uma imprensa livre e sobretudo um jornalismo imparcial e que leve realemnte às pessoas, as informações precisas e completas. Nós temos acompanhado a trajetória do Correio do Sul, que sem dúvida é um dos veículos de comunicação mais respeitados na nossa cidade, na região e no estado e até no país inteiro. Nós entendemos ser justa uma homenagem, pra uma empresa de comunicação e que leva o jornalismo sério a todos e que hoje completa 75 anos de existência. É uma data significativa e importantíssima para Varginha em poder contar com um órgão, que com toda certeza, vem contribuindo para o crescimento, fortalecimento da nossa cidade e da nossa economia, justa e imparcial. Não poderíamos deixar passar em branco uma data tão importante”, completou o vereador.

Confira o texto apresentado pelo vereador Leonardo Ciacci ao Legislativo e ao Executivo, na íntegra:

Jornal Correio do Sul

Sete décadas e meia de tradição, profissionalismo, ética e responsabilidade social. O Diário Correio do Sul, fundado em 14 de julho de 1945, se tornou um dos principais veículos da mídia impressa de uma ampla região de Minas Gerais, baseando-se na informação como forma de crescimento e desenvolvimento para esta mesma região.

Nascido sob os ideais de um grupo político, comandado por Juscelino Kubitschek, tendo como líder regional Francisco Rosemburgo, o Correio do Sul deu pontapé inicial no que mais tarde se tornou a voz do povo sul mineiro, o jornal mais influente e conceituado da região.

Ao longo dos anos e sob as rédeas do visionário e empreendedor Mariano Campos, o Diário Correio do Sul ganhou reconhecimento e respeito, colocando-o entre os mais renomados meios de comunicação de Minas Gerais. Com apenas 18 anos, Mariano Campos surgiu em 1950 para conduzir com maestria por mais de 40 anos, deixando um legado de honradez na história do diário.

Através da informação e sempre em atualização, o Correio do Sul busca o desenvolvimento do povo, que faz a cada dia, a história ser renovada, como forma de inovação, ajuda e reconhecimento.

Matérias atuais, entrevistas exclusivas, denúncias e carências da população e um jornalismo sério, dinâmico e independente, fazem com que o Correio do Sul se torne ainda, escola para várias profissões e a seus milhares de leitores e internautas.

Para que a notícia possa chegar aos leitores, uma equipe ativa de profissionais, colaboradores renomados e anunciantes conceituados, constroem o passo a passo da história, com lembranças do passado, formação do presente e aposta na construção do futuro.

Na internet, principal ferramenta do mundo moderno, os milhares de leitores acessam diariamente, através das redes sociais e do portal “correiodosul.com”, atualizações das notícias do dia a dia, levando a história da região para o mundo.

Apesar dos altos e baixos da economia, que sempre fizeram parte deste país, o Diário mantém sua presença na região, através do impresso e online, e de outros veículos editados.

E é isso que esses 75 anos do Diário Correio do Sul e suas mais de 210.000 páginas e 13.160 capas editadas se tornou um dos maiores acervos da história da região e do estado.

CSul recebe parabéns pelos 75 anos

Além da Moção de Aplauso realizada pela Câmara Municipal, outros importantes nomes de Varginha e região também dedicaram os parabéns ao CSul.

O atual diretor da Fundação Cultural de Varginha, Lindon Lopes, parabenizou o jornal em uma rede social e destacou a honra de ter sido colunista por mais de 20 anos. “Merecido!!! Tive o prazer de escrever por mais de 20 anos juntamente com meu amigo Adão Marcos Misael neste grande jornal. Um orgulho para nossa cidade no setor da comunicação e do jornalismo sério e imparcial. Parabéns Antonio Carlos Campos, Guilherme Paiva Campos e toda sua equipe. Abração.”– disse, Lindon.

A escritora Maraísa Vassallo, também dedicou os parabéns ao Diário Regional.

Renan Lenzi, ex-assessor do Boa Esporte, e agora locutor da Rádio Melódia, parabenizou o CSul em seu programa diário na emissora.

O Delegado e também vereador da Comarca de Varginha, Celso Ávila, foi outro que parabenizou o CSul. “Recebam nosso respeito e consideração pelo jornalismo sério, isento e informativo. Parabéns e sucesso contínuo.”

A professora e assessora de comunicação do Grupo Unis, Fernanda Queiroz, desejou felicidades jornal. “Que legal. Parabéns ao Correio do Sul!”

A assessora de comunicação da Prefeitura Municipal, Seila Mara Alcântara, destacou a gratidão de ter iniciado sua carreira no jornal e também deixou os parabéns ao CSul. “Gratidão por este celeiro de nomes que são referência no jornalismo. Trata-se de um dos mais históricos diários do Brasil graças a gestão eficiente da família Campos que agradeço pela oportunidade de ter iniciado aí minha carreira profissional. Parabéns!”

A jornalista e ex-chefe de redação do Jornal Correio do Sul, Ana Luísa Alves, destacou o orgulho de ter feito parte da equipe de colaboradores do Diário Regional. “Parabéns! Tenho orgulho de ter feito parte dessa história.”

A jornalista, Tamires Benetório, relatou a importância do Correio do Sul em sua formação. “Casa muito importante na minha formação. Serei sempre grata por tudo a família Correio do Sul.”

O atual chefe de redação, Iago Almeida, também destacou a importância do CSul em seu aprendizado. “Tenho orgulho em fazer parte desta equipe e desse importante diário para Varginha e região. Que muitos anos ainda sejam celebrados pelo Jornal Correio do Sul, minha segunda escola no Jornalismo, que está me moldando para o mercado de trabalho. Parabéns Diário Correio do Sul”

Além dos nomes já citados, a atual equipe de colaboradores do Diário Regional Correio do Sul, também deseja os parabéns à esse importante meio de comunicação.

Rádio Melódia felicita Correio do Sul em matéria exibida no programa Jornal do Cidadão. Confira:

24º Batalhão da Polícia Militar

O 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Varginha e grande parceiro do Diário Regional Correio do Sul também enviou felicitações ao jornal pelo seu aniversário.

A mensagem foi encaminhada pelo Tenente Coronel, Marcos Serpa de Oliveira.