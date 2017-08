Dia votivo: Religiosas do Santos Anjos são homenageadas

No dia 02 de agosto, a Igreja celebrou o Dia de Nossa Senhora dos Anjos, Padroeira da Congregação dos Santos Anjos. Neste dia, aproximadamente 150 religiosas renovam os votos. Em Varginha, as Irmãs do Colégio participaram de várias celebrações. A primeira foi logo pela manhã. Com a capela tomada por alunos e colaboradores, em pouco mais de uma hora, todos foram convidados a reconhecer o importante papel de Maria e dos anjos na Igreja. As religiosas foram homenageadas pelos funcionários e alunos. Um dos momentos de maior emoção foi quando todos cantaram o Hino do Colégio. O refrão “Servir e Amar”, também foi lembrado por ex-alunos nas páginas da internet.

Durante o recreio, pela manhã e à tarde, os professores também organizaram cafés festivos.

Os alunos confeccionaram cartazes e inúmeros cartões em agradecimento às religiosas. “O carinho é enorme, percebemos a delicadeza nos gestos de cada um”, disse, Irmã Naílde Lise, Diretora Administrativa.

Um dos momentos mais aguardados foi a renovação dos votos. A cerimônia, que se repete anualmente durante a Missa, foi presidida pelo Pe. Igor (Paróquia do Divino Espírito Santo), às 18 horas. Pelo segundo ano consecutivo, as religiosas de Varginha convidaram os colaboradores para participarem. Após toda a solenidade, os presentes foram convidados para mais uma confraternização. Neste momento, o grupo reforçou os votos de longevidade e agradeceu a cada religiosa pela oportunidade de manter no trabalho a essência dos ensinamentos cristãos.

Fonte: Blog do Madeira